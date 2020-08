VIDEO: Weinig hinder op Schiphol door storm Francis

Zomerstorm Francis heeft voor weinig problemen gezorgd op Schiphol. Ondanks de forse windstoten die konden oplopen tot zo'n 75 kilometer per uur, kwamen de vluchten zonder of met nauwelijks vertraging aan op de Buitenveldertbaan van Schiphol.

Voor aankomende vluchten was de windrichting van de storm zelf gunstig. Met snelheden tussen de 55 en 75 kilometer per uur stond de wind recht op de Buitenveldertbaan. Hoe minder zijwind, hoe gunstiger de omstandigheden zijn voor piloten om te landen.

Zelfs met de bevordelijke windrichting houden de verkeersleiders meer ruimte tussen de naderende vliegtuigen. Daardoor moeten vluchten soms langer wachten tot ze mogen landen en in de tussentijd rondjes vliegen. Vanaf volgend jaar neemt Luchtverkeersleiding Nederland een systeem in gebruik dat die wachttijd kan terugbrengen .

