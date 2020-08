Modaal inkomen en geen eigen huis: Sherelle (29) is kansloos door voorrangsregels

IJMUIDEN - De wanhoop groeit bij de 29-jarige Sherelle de Koning uit IJmuiden. Ze woont noodgedwongen bij haar ouders, omdat er maar geen sociale huurwoning voor haar vrijkomt op de Velsense woningmarkt. Sherelle eist nu actie van de politiek en is een petitie gestart.

NH Nieuws / Dennis Mantz

"Ik heb al 80 keer gereageerd, maar heb er nog geen een mogen bekijken", zegt ze gefrustreerd tegen NH Nieuws. Sherelle staat nu vier jaar ingeschreven als woningzoekende. Ze heeft een modaal inkomen en zou normaal gesproken gewoon recht hebben op een huurwoning.

Toch lukt het maar niet, omdat ze tegen een ondoordringbare muur van voorrangsregels oploopt. "Vrijwel alle woningen die worden aangeboden geven voorrang aan gezinnen, senioren of mensen met lage inkomens", vervolgt ze. "Dit zorgt er voor dat mensen zoals ik gewoonweg niet de kans krijgen om in aanmerking te komen, terwijl wij wel onder de maximale inkomensgrens van sociale huur zitten. We hebben dus gewoon recht op een sociale huurwoning." Haarlemmers krijgen voorrang in Velsen Tot overmaat van ramp mogen tegenwoordig niet alleen mensen uit de gemeente Velsen meedingen voor een huurwoning, maar ook mensen uit de regio Haarlem of Alkmaar. Wanneer een woningzoekende uit Haarlem langer ingeschreven staat dan een woningzoekende uit IJmuiden, dan krijgt de Haarlemmer voorrang. Dit verkleint de kans voor woningzoekenden als Sherelle om een woning in de buurt te vinden. Tekst gaat verder onder de video

Sherelle (29) is kansloos door voorrangsregels - NH Nieuws

Sherelle vindt dat de eisen moeten worden versoepeld. "Natuurlijk moeten mensen in noodsituaties voorrang krijgen, maar de strenge eisen zouden niet voor alle woningen moeten gelden. Wij moeten ook kans kunnen maken op een woning in de sociale sector, daar hebben wij ook gewoon recht op!" Het verhaal van Sherelle staat niet op zichzelf. Via Facebook deelde ze haar frustraties en al snel bleek dat ze niet de enige was die al jaren naast de pot piest. "Natuurlijk wist ik wel dat er meerdere IJmonders in hetzelfde schuitje zaten, maar zoveel reacties op mijn post met soortgelijke verhalen, had ik niet verwacht."

Een van de reacties kwam van Ahmet Karateke, gemeenteraadslid van de PvdA in Velsen. Karateke nodigde de Sherelle uit voor een gesprek en raadde haar aan om een petitie te starten. "Het bericht van Sherelle op Facebook raakte me", vertelt Karateke. "Zo’n noodkreet doet mij veel." Karateke vindt dat de woningvoorraad in Velsen gelijkmatiger verdeeld moet worden. "Stel, je hebt tien woningen, verdeel het eerlijk onder de verschillende groepen binnen de woningzoekenden. Niet 55+ als voorwaarden stellen bij alle tien de woningen, dat is gewoon niet eerlijk."

Het feit dat de woningen nu regionaal verdeeld worden, vindt Karateke ook geen goede ontwikkeling. "Haarlemmers komen nu wanneer ze langer ingeschreven staan, eerder in aanmerking voor een sociale huurwoning dan de Velsenaren zelf. Daar moeten echt maatregelen voor worden getroffen", aldus het gemeenteraadslid. "Ook het aantal scheefwoners is een probleem dat de woningcorporaties moeten aanpakken. Veel huurders met een te hoog inkomen houden (te) lang een goedkope huurwoning bezet. Ook een groot aantal senioren blijft (te) lang in een eengezinswoning wonen, omdat het voor hen moeilijk doorschuiven is naar een kleinere woning of appartement zonder dat de huur toeneemt. Dat zou het probleem van starters zoals Sherelle ook helpen", vindt Karateke.

Meer handtekeningen De petitie is inmiddels ruim 150 keer ondertekend, iets waar Karateke al heel blij mee is, maar de Koning wil liefst nog meer handtekeningen. "Ik wil gewoon zoveel mogelijk indruk maken en laten zien hoe groot het probleem is", zegt de Koning. "Mijn heimelijke hoop is dat de regels wat betreft sociale huurwoningen in Velsen eerlijker wordt. Zodat ik eindelijk het ouderlijk huis kan verlaten en op mezelf kan wonen."

"Woonservice is slechts een leverancier, wij hebben geen invloed op de voorrangsregels of het beleid. De gemeente bepaalt het urgentiebeleid, de corporaties bepalen de spelregels wat betreft de verdeling van de woningen" Afdeling Communicatie Woningnet/Woonservice "De situatie in Velsen past in het landelijke beeld. De woningnood is het gevolg van jarenlang overheidsbeleid. De torenhoge verhuurdersheffing* die het Rijk aan woningcorporaties oplegt, vormt daarbij de grootste bottleneck. Om echt het verschil te kunnen maken, hebben we structurele veranderingen nodig vanuit het Rijk." Marcel Rodigas, manager Klant & Woning bij Woningbedrijf Velsen "Onlangs leverde Velison Wonen twee nieuwbouwprojecten op met sociale huurwoningen. Bij de toewijzing zijn wij gebonden aan wet- en regelgeving vanuit de overheid. Maatregelen vanuit de overheid zijn hard nodig om het tekort aan huurwoningen aan te kunnen pakken." Eric van Kaam, directeur-bestuurder Velison Wonen * Verhuurders van meer dan 10 sociale huurwoningen moeten een verhuurdersheffing betalen over de waarde van de huurwoningen