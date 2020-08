In beeld: storm Francis houdt huis in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Storm Francis raast op dit moment over Nederland heen en laat ook zijn sporen achter in West-Friesland met omgewaaide bomen, plantenpotten en terrasmeubiliar. Vanwege de harde wind is de woensdagmarkt in Hoorn afgelast en is de Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtverkeer.

De brandweer moest vanmorgen vroeg al meerdere keren in actie komen vanwege dreigende situaties. Met name bomen die vol in het blad staan zorgden voor problemen. Zo moest er aan de Cézannehof in Hoorn een boom worden omgezaagd, omdat deze door de storm was gespleten. Ook was er een boom omgewaaid langs de A.C. de Graafweg. Zie hieronder een fotoreportage over de storm. Artikel gaat verder onder de foto's

Stormschade Cézannehof Hoorn Chantal Bos

Stormschade Cézannehof Hoorn Chantal Bos

Stormschade Cézannehof Hoorn Stormschade Cézannehof Hoorn, Chantal Bos

Stormschade, rotonde na Wognum Chantal Bos

Stormschade, rotonde na Wognum Chantal Bos

Stormschade Cezannehof Hoorn Stormschade Cézannehof Hoorn, Chantal Bos

Stormschade West-Friesland NH Nieuws

Stormschade West-Friesland NH Nieuws

Stormschade West-Friesland NH Nieuws

In Medemblik werd de brandweer rond 5.20 uur opgeroepen voor een boom die dreigde te vallen aan de Gildelaan. De boom is uit voorzorg verwijderd, omdat er gevreesd werd dat de woning schade zou oplopen als deze zou omvallen.

Markt afgelast, dijk afgesloten De gemeente Hoorn heeft vanmorgen laten weten dat de wekelijkse woensdagmarkt is afgelast vanwege de storm. Door de harde wind bleven de meeste kramen niet staan, waarna in goed overleg is besloten de markt te cancellen. Ook de Markerwaarddijk is dicht voor vrachtverkeer en auto's met caravans of aanhangwagens. Voor ander verkeer is de weg wel geopend. Het is nog onduidelijk hoelang de afsluiting voor vrachtverkeer en auto's met aanhangers duurt.