Zomerstorm Francis raast over de IJmond, schade aan meerdere auto's

Zomerstorm Francis heeft vannacht en vanochtend voor overlast gezorgd in de IJmond. Zo viel er in IJmuiden een boom op meerdere auto's.

Auto op boom in Zeewijk in IJmuiden - NH Nieuws

Op het Kleine Strand van IJmuiden sliep vannacht strandhuisbewoonster Elly in haar huisje, om zo snel te kunnen ingrijpen als de storm schade zou aanrichten. Ze had een onrustige nacht, vertelde ze vanochtend op NH Radio.

"Het was behoorlijk heftig vannacht. Ik zat te schudden in mijn huisje. Het was best angstig", aldus Elly. "Het valt wel mee, maar bij de buren is er een stuk van de schutting eraf gewaaid en ook een raam gebroken."

107 km/u

De storm bereikte gisteravond de kust en zorgt nog zeker tot vanmiddag voor harde windstoten in de provincie. Om vijf uur vanochtend piekte de storm. Toen werd er in IJmuiden windkracht 9 gemeten, met windstoten van maar liefst 107 kilometer per uur.

Gisterenmiddag werden op het strand van IJmuiden al voorbereidingen getroffen voor de komst van de storm, die in Engeland voor veel overlast zorgde. Alle losse voorwerpen rondom de strandhuisjes werden bijvoorbeeld verzameld en ook de huisjes zelf werden verankerd.