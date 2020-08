IJmuiden maakt zich op voor eerste zomerstorm: "Het kan hier flink spoken"

Dat het kan spoken in IJmuiden weet Dick Hoek maar al te goed. Hij heeft al veertig jaar een huisje langs het strand en heeft het al talloze keren zien gebeuren. "Het kan hier flink tekeer gaan. Een paar jaar geleden verdween er nog een dak van een huisje."

Francis is de eerste zomerstorm van dit jaar. Vanavond vanaf 22.00 uur geldt code geel voor de hele provincie omdat er harde windstoten, tot wel 100 km per uur, verwacht worden. In de loop van de nacht en morgenochtend kunnen de windstoten zelfs nog zwaarder worden.

Voorbereidingen

Dus bereiden ze zich in IJmuiden alvast voor. Alle losse voorwerpen rondom de huisjes worden verzameld, stoelen opgestapeld en huisjes verankerd, want 'voorkomen is immers beter dan genezen'. "Het hoeft niet erg te worden, maar je weet het maar nooit."

Een huisjeseigenaar is zo bezorgd dat ze besluit vannacht de nacht maar in haar huisje door te brengen. "Ik heb het telefoonnummer van de buurman gekregen, die kan ik oppiepen als er iets is. We zijn zuinig op elkaar."