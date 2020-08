Boodschappenbus Wormer rijdt weer: "Wat heerlijk"

WORMER - Het is 'slechts' 700 meter naar de supermarkt, maar voor de senioren mevrouw Bos en meneer Van Engelen uit Wormer nauwelijks te doen. Voor die mensen rijden de vrijwilligers van de boodschappenbus. Na een gedwongen pauze tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis is de dienst weer opgestart.

Eerder haalden familieleden of vrijwilligers boodschappen voor de mindervalide bewoners van het verzorgingshuis Torenerf. Nu de boodschappenbus weer rijdt, hebben ze de mogelijkheid weer om zelf inkopen te doen.

Voor mevrouw Bos en meneer Van Engelen is het gelijk een uitstapje. "Oh, wat heerlijk!", straalt laatstgenoemde als hij zijn versgekochte bolletjes inpakt. Bovendien kan hij gewoon weer zijn eigen koffie uitkiezen: "En niet van die sterke, hè."

Vrijwilligers

"Deze mensen hebben geen eigen auto, dus dit is ideaal vervoer", vertelt chauffeur Wim Onrust aan NH Nieuws. Hij is één van de vrijwilligers van RSWP Dienstencentrum Wormerland. Er zijn meer mensen zoals Wim nodig: meer ouderen willen graag op stap en daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig.

Wie in Wormer op maandagochtend twee uur over heeft en graag wil helpen, kan daarvoor een mailtje sturen naar [email protected] of bellen naar 075-6419668.