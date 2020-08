Honkbal: ruime overwinningen Amsterdam Pirates in Noord-Hollands onderonsje

AMSTERDAM - Deze week waren er geen opmerkelijke uitslagen in de hoofdklasse honkbal. Zo won landskampioen Amsterdam Pirates de Noord-Hollandse confrontatie tegen het Haarlemse DSS/Kinheim donderdag met 5-1. Zaterdag werd het 13-3 en zondag werd het 4-0 voor de Amsterdammers.

De ploeg van Michael Duursma blijft zodoende tweede achter het Rotterdamse Neptunus. De honkballers wonnen dinsdag in een inhaalduel met 11-2 van Hoofddorp Pioniers.

Hoofddorp Pioniers

Hoofddorp Pioniers was de afgelopen dagen drie keer wél te sterk voor Twins Oosterhout. Er werd donderdag met 4-3 gewonnen. In het weekend haalden de Hoofddorpers uit met 12-1 en 13-2.

HCAW

HCAW won drie keer overtuigend van Silicon Storks. Donderdag eindigde het in 7-4. Zaterdag in 11-0 en zondag in 8-2.

Op de site van de KNBSB kun je de volledige stand checken.