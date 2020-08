HCAW-trainer Dè Flanegin: "Belangrijkste doel is het halen van de play-offs"

BUSSUM - HCAW moest dit weekend zijn meerdere erkennen in titelkandidaat Neptunus (6-0 en 6-1). Dè Flanegin noemde het 'moeilijke en zware wedstrijden'. "We hebben kleine kansjes weggeven en die werden direct afgestraft. De werpers hebben het goed gedaan", laat Flanegin weten aan NH Sport.

"We hebben twee goede potjes gespeeld", oordeelt Flanegin. "We konden vandaag goed meekomen met Neptunus tot de vijfde inning, maar we gaven vijf punten weg in de volgende inning."

De trainer snapt dat Neptunus koploper is in de hoofdklasse honkbal. "Ze hebben een ruime selectie met veel ervaren spelers. Daarnaast zitten er ex-profs bij uit de Minor League, omdat er in Amerika nog niet wordt gehonkbald. Die jongens zijn daarom nu hier."

"We moeten blijven winnen en de derde plek in de competitie vasthouden"

Werper Arij Fransen van het Amerikaanse Cincinnati Reds speelt dit seizoen voor HCAW, omdat er in Amerika niet wordt gehonkbald vanwege corona. "Hij mag één keer per week van Cincinnati gooien. Daarom breng ik hem meestal als we voor staan. Vandaag moest hij gooien toen we al 5-1 achter stonden. Hij kan ons goed helpen."

De trainer van de Bussumse honkbalclub heeft een duidelijke doelstelling voor dit seizoen. "Ons belangrijkste doel is om de play-offs te halen. Dat proberen we altijd. We hebben alles in eigen hand, dus er is nog geen reden tot paniek. We moeten blijven winnen en de derde plek in de competitie vasthouden."

Andere uitslagen

Afgelopen donderdag ging alleen DSS/Kinheim - Silicon Storks door. De Haarlemmers wonnen met 7-5. Het duel tussen Amsterdam Pirates en Hoofddorp Pioniers werd uitgesteld vanwege een mogelijk coronageval bij de Hoofddorpers. De overige wedstrijden in de honkbal hoofdklasse werden afgelast vanwege de hevige regenval.

Zaterdag was DSS/Kinheim wederom te sterk met 11-3, maar op zondag won Storks met 6-5. Dit weekend won regerend landskampioen Amsterdam Pirates tweemaal van Pioniers (9-4 en 4-3). De wedstrijden Neptunus - HCAW en Pioniers - Pirates worden komende dinsdag ingehaald.

Op de site van de KNBSB kun je de volledige stand checken.