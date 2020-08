Honkballers Pioniers hervatten zaterdag competitie

Omdat de uitslag van een corona-test bij een speler van Pioniers nog niet bekend was, werd vorig weekend uit voorzorg de duels tegen Storks uit het programma gehaald. Maandag bleek dat de speler negatief had getest.

Na overleg met GGD werd besloten de competitie niet al op donderdag te hervatten, maar op zaterdag. Het geannuleerde duel tegen Pirates staat nu voor komende dinsdag op het programma. Het is nog niet bekend wanneer de eerder afgelaste wedstrijden tegen Storks kunnen worden ingehaald.

Overigens was ook de regen gisteravond spelbreker in de honkbal hoofdklasse. Neptunus - HCAW werd afgelast. Quick Amersfoort tegen Twins Oosterhout eindigde voortijdig bij een 5-5 tussenstand en moet op een later moment nog worden uitgespeeld. In Haarlem kwam DSS - Storks wel tot een goed einde. DSS zegevierde met 7-5.