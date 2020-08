Oefencampagne FC Volendam zit erop: "We zijn er klaar voor"

WESTWOUD - Over iets meer dan een week begint FC Volendam de nieuwe competitie met de uitwedstrijd tegen Telstar. De laatste oefenwedstrijd tegen (Jong) FC Groningen ging vrijdagavon met 0-2 verloren, maar trainer Wim Jonk heeft genoeg goede dingen gezien. "We zijn er klaar voor."

FC Volendam maakte indruk in de uitwedstrijden tegen de concurrenten voor promotie naar de eredivisie. In Doetinchem won het NIeuwe Oranje met 2-1 van De Graafschap; in Leeuwarden stapte de FC met 4-0 zege op zak de bus in terug over de Afsluitdijk.De ontmoetingen met tegenstanders uit de eredivisie (Vitesse en FC Groningen) kenden een minder positieve afloop. De Arnhemmers wonnen in Westwoud zelfs met 5-0.

"We hadden best wel moeite om snel de vrije man te vinden. Dat is normaal ons handelsmerk", analiseert Jonk de verliespartij tegen FC Groningen. "Tegen zo'n tegenstander kom je dan nèt niet goed uit. Dit kun je volgende week tegen een team als Telstar ook verwachten."

Van de Ven geblesseerd

Jonk deed vrijdagavond in het centrum van de verdediging een beroep op Mike Eerdhuijzen als vervanger van Micky van de Ven. Jonk: "Hij is licht geblesseerd."

Maar als het duel met FC Groningen een competitiewedstrijd was geweest, had de talentvolle verdediger waarschijnlijk óók niet gespeeld. "Dan was het misschien net te vroeg geweest, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Hij is er volgende week tegen Telstar gewoon bij."

Middenvelder Jari Vlak, met drie goals en drie assists goed op dreef in de voorbereiding, was teleurgesteld. "Ikzelf had verwacht dat we dit duel zouden winnen. Er valt evengoed nog wel wat te sleutelen bij ons. Hier kunnen we van leren."