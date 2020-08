Tientallen klachten binnengekomen bij meldpunt Behoorlijk Bestuur

DEN HELDER - De lokale politieke partij Behoorlijk Bestuur heeft op het eigen klachtenmeldpunt tientallen meldingen gekregen van bewoners die ontevreden zijn over hun hulpvragen bij de gemeente Den Helder. Het merendeel van de klachten gaat over hulpaanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De partij had het meldpunt opgezet, nadat ze was benaderd door meerdere mensen die niet meer wisten wat ze moesten doen. Al snel werd het specifieke Wmo-meldpunt een algemeen klachtenpunt. "We hebben al zeker 27, 28 meldingen binnen, met in totaal zo'n 20 A4-tjes aan meldingen en verhalen", zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur.

Het zijn soms schrijnende verhalen, geeft Hamerslag aan. "Zo is er bijvoorbeeld iemand die geen taxipas krijgt, omdat ze daarvoor niet in aanmerking komt. Terwijl de gemeente aangeeft dat ze wel een booster kan krijgen. Maar als je wel een booster mag, geven ze toe dat je niet goed kunt lopen. Hoe kunnen ze dan verwachten dat je van een bushalte naar een huisarts of tandarts loopt? Niet elke huisartsenpost heeft een bushalte voor de deur."

Trage afwikkeling

Ze vervolgt: "Of de jonge vrouw die weinig kracht in haar armen heeft en daarom graag een lichtgewicht rolstoel wil zodat ze zelf kan rollen. Waarna ze toch een zware rolstoel krijgt toegewezen. De meeste klachten gaan over de trage afwikkeling, mensen moeten heel lang wachten voor hun verzoek wordt behandeld. Maar de meldingen gaan ook over afwijzingen of over veranderingen waar de mensen niet vooraf over zijn geïnformeerd."

Naast de Wmo-meldingen zijn er ook algemene klachten, zoals over burgerinitiatieven waarbij mensen het gevoel hebben eerder tegen- dan meegewerkt worden. "Eigenlijk missen we een sociale wijkconciërge, die luistert en weet hoe de verhoudingen liggen", aldus Hamerslag.