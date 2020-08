Trampolinespringer Jordy (18) uit Nibbixwoud vecht zichzelf naar de top

NIBBIXWOUD - Jordy Mol (18) uit Nibbixwoud doet er alles aan om de top als trampolinespringer te bereiken. En dat gaat verder dan alleen hard trainen. Zo is hij volop bezig geld in te zamelen om dit te kunnen blijven doen. Maar dat is nog knap lastig in coronatijd. Want er zijn geen wedstrijden om zichzelf op de kaart te zetten, en evenementen zijn vaak afgelast.

Keihard werken

Ook zijn trainer bij trampolineverenging Triffis, Sven Mooij, erkent dat het voor sommige sporters keihard werken is om die top te bereiken. "Het is niet altijd makkelijk om op te brengen. De extra kosten die de sport op hoog niveau meebrengen. Jordy is iemand die graag top wil halen. Daar is hij hard voor bezig. En ik denk dat een crowdfundingsactie hem daarbij helpt."

Jordy heeft uiteindelijk maar één doel en dat is in 2024 of 2028 op de Olympische spelen te staan. En daar zal hij de komende jaren alles aan doen om dat te bereiken.