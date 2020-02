Jordy (18) uit Nibbixwoud moet hoog en laag springen om internationale wedstrijden te bekostigen

NIBBIXWOUD - NOC*NSF verleent sinds dit jaar geen topsportstatus meer aan trampolinespringen en dat betekent voor de 18-jarige Jordy Mol uit Nibbixwoud dat hij alle kosten voor (internationale) wedstrijden nu zelf moet betalen. Aangezien dit veel te duur is heeft hij een crowdfunding opgezet. "We hebben al superveel respons gekregen."

Jordy begon op zijn twaalfde met trampolinespringen en is intussen actief op het hoogste niveau in Nederland. Tot dit jaar werden alle kosten voor internationale wedstrijden betaald door NOC*NSF, maar dat is veranderd. Zijn ouders liggen er wakker van, omdat zij dit niet allemaal kunnen betalen.

"Vorig jaar werden we ingelicht door NOC*NSF dat zij per 1 januari geen topsportstatus meer verlenen aan trampolinespringen", zegt Jordy. "Dat was een supergrote tegenvaller. Niet alleen zijn er kosten voor mezelf, maar ook betalen we de kosten van begeleiders en coaches."

Trainen en naar school in Alkmaar

Jordy springt bij zijn club Triffis in Alkmaar. Ook gaat hij daar naar school, omdat ze in Alkmaar een speciale LOOT-school hebben. Deze school houdt rekening met topsporters. "Naast school train ik ongeveer 25 uur per week", zegt Jordy. "Iedere dag sta ik om 6.00 uur op en dan ben ik 's avonds pas om 19.00 uur weer thuis."

"Ik heb dit jaar vijf internationale wedstrijden en twee World Cups op de kalender staan", vertelt Jordy. "Één van die World Cups wordt gehouden in Azerbeidzjan en de andere in Italïe. Mijn ouders kunnen niet mee naar Azerbeidzjan en gaan dit jaar niet op vakantie. Zo kunnen ze wel naar de wedstrijd in Italië komen."

Irene Schouten

Om aandacht en steun te vragen voor zijn campagne stuurde Jordy een bericht via Facebook naar schaatsster Irene Schouten uit Andijk. Zij raakte enthousiast en werkt mee om de crowdfunding in de regio meer aandacht te geven. "Zij woont in de buurt en veel mensen kennen haar, daarom heb ik haar benaderd", legt hij uit.

"Ook bij voorgaande acties heb ik geprobeerd om bekende Nederlanders te strikken", gaat Jordy verder. "Zo heeft Louis van Gaal mij bij mijn vorige campagne geholpen."

Olympische Spelen 2024

Het ultieme doel van Jordy is om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024, die in Parijs gehouden worden. "Dat gaat super lastig worden", vertelt hij. "Vooral deelnemers uit Oostbloklanden zijn al heel jong bezig met trampolinespringen en zijn een flinke stap verder."

Ook het feit dat Nederland sinds dit jaar geen topsportstatus meer verleend aan het trampolinespringen helpt niet mee. "Maar ik ga er alles aan doen om het te halen", eindigt Jordy strijdvaardig.