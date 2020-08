Koopmeiners, Wijndal en Schuurs in voorselectie Oranje

ZEIST - AZ-spelers Teun Koopmeiners en Owen Wijndal zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Zij stonden in maart ook op de lijst, maar toen werden de wedstrijden afgelasten vanwege het coronavirus. Ook Ajacied Perr Schuurs zit erbij.

Oranje speelt op vrijdag 4 september tegen Polen en drie dagen later tegen Italië. Beide duels zijn in het kader van de Nations League. Koopmeiners en Owen Wijndal hebben nog geen interlands gespeeld. Voor Schuurs (20) van Ajax is het zelfs zijn eerste oproep, omdat verdediger Matthijs de Ligt herstellende is van een schouderoperatie.

Ook AZ-ers Marco Bizot, Myron Boadu en Calvin Stengs zitten in voorselectie. Evenals Ajacieden Donny van de Beek, Daley Blind en Quincy Promes.

Nieuwe bondscoach

Oranje staat tegen Polen en Italië onder leiding van Dwight Lodeweges. Hij is voorlopig interim-bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. De wedstrijden tegen Polen en Italië zijn allebei in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA.