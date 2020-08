Plannen voor hightech strandpaviljoen Castricum aan Zee

CASTRICUM AAN ZEE - Een strandpaviljoen dat zich kan aanpassen aan de seizoenen. Dat is het plan van watersportcentrum Sports at Sea en paviljoen Deining in Castricum. Ze willen samen een gloednieuw innovatief strandpaviljoen neerzetten. Beiden betrekken één zijde en delen de toiletgroep in het midden. Opvallend is dat het 'pootjes' krijgt waarmee de hoogte van het paviljoen kan worden afgesteld.

Het paviljoen komt in de winter hoger op de poten te staan, zodat het zand er onderdoor kan stuiven, en in de zomer lager. Dit voldoet volgens de initiatiefnemers aan de eisen van het waterschap. Die wil voor de aangroei van de duinen, dat paviljoens langs de kust opschuiven en/of richting zee verplaatsen.

Ook leveren ze één standplaats in. Deining schuift op naar het zuiden van de strandopgang, Sports at Sea blijft waar het staat en wordt geïntegreerd in de nieuwbouw. De wens is dat ze jaarrond hun activiteiten kunnen exploiteren.

Geen vergunning

Deining heeft die jaarrondvergunning. Sports at Sea niet. Door de samenwerking hopen ze ook in de winter sportactiviteiten te hebben op het strand. "De maanden oktober en november zijn ideaal voor kitesurfers", stelt Mikel Mac Mootry van Sports at Sea. "Dat is precies de periode dat we (nog) niet op het strand staan."

In het ontwerp is ook een beweegbaar dak opgenomen en door nieuwe technieken wordt in de eigen energievoorziening voorzien. De TU Delft en UT Twente willen meedenken over de innovaties in het project.

Als de benodigde vergunningen worden verleend, hopen de uitbaters volgend jaar bij het begin van strandseizoen de deuren te openen.