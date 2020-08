De Peiling: Ben jij tevreden met de corona-aanpak van het kabinet?

Niet zoenen Premier Rutte roept mensen op thuis geen grote feestjes meer te geven. Vooral in familieverband tonen de cijfers veel nieuwe corona-besmettingen aan. En als we bijvoorbeeld toch onze verjaardag willen vieren dan mag dat met maximaal zes mensen. Feliciteren moet op anderhalve meter afstand, zonder zoenen of ferme handdruk. Bezoekers mogen niet rondlopen, maar moeten op een vaste plek blijven zitten.

Verplicht in quarantaine

Er zijn gevallen bekend van mensen die wisten dat ze besmet zijn met corona, maar toch zijn gaan stappen of werken. Er wordt onderzocht of het juridisch mogelijk is om een quarantaine van 10 dagen te verplichten. Mogelijk ook voor mensen die naar risicolanden op reis zijn geweest.



Maatwerk

Veiligheidsregio's en burgemeesters krijgen de mogelijkheid om met aanvullende maatregelen te komen als het aantal besmettingen in hun gebied daar aanleiding voor geeft. Zo wil Amsterdam toerisme gaan ontmoedigen en café's sneller kunnen sluiten als de coronaregels worden overtreden.