Bijenkorf Amsterdam sluit de deuren wegens coronabesmettingen bij personeel

AMSTERDAM - De Bijenkorf in Amsterdam sluit voor veertien dagen de deuren wegens coronabesmettingen bij het personeel. Dat heeft burgemeester Halsema, de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, vandaag besloten.

De veiligheidsregio heeft het warenhuis op de Dam gesloten nadat er meerdere medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens de veiligheidsregio gaat het om medewerkers op verschillende afdelingen en verdiepingen van het gebouw.

Daarnaast adviseren zij iedereen die tussen 4 en 18 augustus bij de Bijenkorf is geweest en klachten heeft zich te laten testen. Medewerkers die in die periode aan het werk waren wordt gevraagd veertien dagen in quarantaine te gaan.

Extra maatregelen

Naast de landelijke maatregelen worden er voor de gemeente Amsterdam vanavond extra maatregelen aangekondigd. Landelijke maatregelen zijn onder andere dat het aantal mensen dat binnenshuis met elkaar mag afspreken is teruggedrongen naar zes.

Het aantal besmettingen in Amsterdam loopt snel op. Burgemeester Halsema kondigt vanavond maatregelen aan die vooral de verspreiding van het virus op drukke plekken in de stad terug moet dringen.