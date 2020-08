Amsterdam maakt vanavond nieuwe regionale corona-maatregelen bekend

NOORD-HOLLAND - Amsterdam maakt vanavond bekend welke nieuwe maatregelen er gaan gelden om de stijging van het aantal coronagevallen in de stad in te dammen. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gisteren toen hij voor vanavond een nieuwe persconferentie aankondigde.

In die persconferentie zullen premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nieuwe, landelijke maatregelen aankondigen, zei minister De Jonge gisteravond na overleg met de verschillende veiligheidsregio's. Volgens hem moeten er stappen gezet worden om een tweede coronagolf nog voor te zijn.

Amsterdam voert als eerste lokale mondkapjesplicht in op drukke plekken

Het kabinet wil voorkomen dat het land weer op slot moet, en wil daarom dat de Veiligheidsregio's - zoals de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland doet - zelf maatregelen nemen.

'Wegblijven bij lockdown'



"We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown", zei de minister. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daar nog een besluit over moet worden genomen.