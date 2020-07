Amsterdam voert als eerste lokale mondkapjesplicht in op drukke plekken

Dat laat de Veiligheidsregio, waar burgemeester Halsema voorzitter van is, zojuist weten. De draagplicht geldt in de aangewezen gebieden voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder, op straat en in winkels.

De maatregel wordt in de gebieden gefaseerd ingevoerd, te beginnen op woensdag 5 augustus in het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat/Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Het verplicht stellen van het mondkapje komt bovenop de maatregelen die de gemeente al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten.