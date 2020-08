Kunstgalerie ruim half jaar na plofkraak nog niet op orde

NOORD-SCHARWOUDE - Ruim een half jaar na de plofkraak in de galerie van Ronald Kraayenveld in Noord-Scharwoude is de rust nog steeds niet terug. Hoe is het met Ronald sinds de plofkraak? Wat is er gebeurd sinds dien? Zijn de daders gevonden? Hoe groot is de schade? Is het gelukt met de verzekering en wat doet zoiets met je?

In deze aflevering van het nieuwe programma Wij Zijn Noord-Holland zoekt NH Nieuws-verslaggeefster Nicole Terborg dat uit.

In november 2019 kreeg een Ronald Kraayenveld de schrik van zijn leven: een plofkraak in zijn galerie in Noord-Scharwoude. Hij barstte in snikken uit toen hij de ravage zag. De pinautomaat die in de muur van zijn pand zat, was opgeblazen. De schade was enorm. "Ik doe dit nu vijf jaar en het is mijn levenswerk, mijn kindje. Het is bizar dat dit gebeurt. Ik sta te trillen op mijn benen", vertelde hij vorig jaar aan NH Nieuws.

Dichtgetimmerd

We zijn nu ruim een half jaar verder. De galerie aan de Dorpsstraat is aan de zijkant nog steeds dichtgetimmerd. De daders, twee personen, zijn nooit gepakt voor het opblazen van de twee pinautomaten die in de buitenmuur van de galerie, een voormalige bank, zat.

Galerie staat helemaal stil

"Klanten durven het niet aan om hun kunst hier te brengen omdat we een keer gaan verbouwen. Dan komt er een hele hoop stof en gruis vrij, dus ik zeg ook: wacht maar even. De galerie staat helemaal stil hierdoor. Betrokken partijen zoals verzekeraar, hypotheekbank, aannemer en asbestsaneerder handelen langs elkaar heen. De plofkraak was bizar, maar de afhandeling....af en toe word ik er echt moedeloos van."

En wanneer staat er weer een mooie gevel in Noord-Scharwoude? Ronald denkt dat begin volgend jaar alles een keer op orde moet zijn. "Althans, ik hoop dat", verzucht hij.