TERUGKIJKEN: Persconferentie Rutte en De Jonge, nieuwe maatregelen aangekondigd

Premier Rutte benadrukte het nog maar een keer aan het begin van de persconferentie: het gaat niet goed. Het aantal coronabesmettingen loopt gestaag op en ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Minister De Jonge zei daarnaast dat de maatregelen vooral gaan om het ontlasten van het zorgpersoneel, dat volgens hem nog aan het bijkomen is van de eerste golf.

De maatregelen die vandaag zijn aangekondigd zijn vooral adviezen aan mensen. De meeste besmettingen zouden nu binnenshuis plaatsvinden, onder andere bij bijeenkomsten tussen vrienden en familie. Volgens Rutte laten mensen de maatregelen daar te snel los door elkaar toch de hand te schudden of te knuffelen. Het advies is daarom om met maximaal zes mensen binnenshuis bij elkaar te komen.

Daarnaast blijft thuiswerken het dringende advies. Er ging wat speculatie rond dat die maatregel op 1 september opgeheven zou worden. Volgens Rutte is dit niet het geval.

In Amsterdam stijgt het aantal besmettingen snel. Burgemeester Halsema kondigt vanavond om half negen nieuwe maatregelen aan voor de stad.

Zandvoort

Naast Amsterdam is in Noord-Holland ook een snelle stijging van het aantal besmettingen in Zandvoort te zien. Daar zijn al meerdere horecagelegenheden gesloten omdat medewerkers besmet zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Zandvoort is er nog geen reden om extra maatregelen aan te kondigen voor de kustplaats. De stijging van het aantal besmettingen in Zandvoort zou in lijn zijn met het landelijk aantal besmettingen.