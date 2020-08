'Geen verband tussen drukte in Zandvoort en stijging besmettingen'

ZANDVOORT - Veel inwoners van Zandvoort maken zich zorgen over het gestegen aantal coronabesmettingen in hun dorp. Met 24 nieuwe gevallen is er sprake van een flinke stijging van maar liefst 52 procent. Maar dat komt volgens burgemeester David Moolenburgh niet direct door de drukte van de afgelopen weken in het kustdorp, zoals velen vermoeden. "De stijging is een landelijke trend en wij zien niet direct een causaal verband tussen de drukte hier en de stijging van het aantal besmettingen."

stijging coronabesmettingen zandvoort - NH Nieuws

Een deel van de besmettingen is opgelopen buiten Zandvoort, zo laat burgemeester Moolenburgh weten. Meer kan hij er om privacyredenen niet over zeggen. Volgens de verhalen in het dorp gaat het om een groep jongeren die het virus tijdens hun vakantie op Terschelling heeft opgelopen. Daarmee is het totaal aantal besmettingen flink gestegen, maar betekent dit volgens Niels Priester van de Vereniging van Strandpachters niet direct dat Zandvoort een brandhaard van het coronavirus is.

"Vermoedelijk gaat het om een groep jongeren die het heeft opgelopen tijdens hun vakantie buiten Zandvoort, dus ik maak me echt geen zorgen over de stijging", vertelt Niels. "We zijn volgens mij hartstikke goed bezig hier en we doen er alles aan om het virus onder controle te krijgen." In Zandvoort werden de afgelopen weken meerdere horecagelegenheden gesloten omdat er uitbraken waren onder het personeel. Zo gingen een FEBO en een snackbar in het centrum dicht, een sushirestaurant aan de boulevard en een viskraam. Geen maatregelen Burgemeester David Moolenburgh houdt de trend van besmettingen nauwelettend in de gaten en sinds afgelopen vrijdag is er een daling ingezet. Hij verwacht dat deze door zal zetten en ziet nu geen directe aanleiding voor aanvullende maatregelen zoals het dragen van mondkapjes of het afsluiten van het dorp. "We hebben nauw overleg met de Veiligheidsregio en de GGD en de boel is onder controle. Er is geen reden voor verdergaande maatregelen maar we staan zeer nauw met elkaar in contact en als het nodig is, zal dat ook gebeuren."

Ondertussen maakt OPZ (Ouderen Partij Zandvoort) zich wel zorgen over de situatie op dit moment en heeft deze vragen hierover gesteld aan het college. Bij het huisartsencentrum in Zandvoort is weinig bekend over de besmettingen aangezien de patienten allemaal direct door de GGD getest worden en het vermoedelijk veel jongeren zijn met weinig tot geen klachten. Wel maken ze zich zorgen of er geen ouderen besmet zullen raken in de nabije toekomst.