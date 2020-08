Tbs met dwangverpleging geëist voor doodslaan bejaarde

HAARLEM - Tegen de 57-jarige Haarlemmer Marcel J. die in december vorig jaar een 83-jarige man heeft doodgeslagen, is vanochtend voor de rechtbank van Haarlem tbs met dwangverpleging geëist. De verdachte is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar en staat al veertig jaar bekend als psychiatrisch patiënt.

De bejaarde man uit Amsterdam die vlak voor kerst op bezoek was bij een vriend in een flat aan de Brusselstraat in Haarlem Schalkwijk, kreeg bij de lift ruzie met de verdachte. Marcel J. gaf de 83-jarige man vier à vijf harde vuistslagen op het hoofd. Door de klappen liep het slachtoffer een hersenbloeding op, waardoor hij zes dagen later in het ziekenhuis overleed.

De officier van justitie sprak vandaag tijdens de rechtszaak van 'zinloos geweld met een afschuwelijk trieste afloop'. Bij de eis is rekening gehouden met het oordeel van deskundigen dat de verdachte psychotisch en paronoïde is en lijdt aan hallucinaties.