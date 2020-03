Confrontatie bij lift loopt uit de hand: Haarlemmer verdacht van doodslag op 83-jarige Amsterdammer

HAARLEM - Een 57-jarige Haarlemmer wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van doodslag op een 83-jarige Amsterdammer. Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Haarlem. Het geweldsincident vond op 22 december plaats aan de Brusselstraat in Haarlem Schalkwijk.

De zaak werd dinsdag pro forma behandeld. De inhoudelijke zitting vindt later nog plaats. Toch werd er wel iets meer duidelijk over wat er gebeurd zou zijn die dag.

Confrontatie bij lift

Het slachtoffer was op bezoek geweest bij iemand en zou de verdachte bij de lift tegen het lijf zijn gelopen. Volgens de advocaat van de Haarlemmer, Michel de Klerk, zou daarbij een woordenwisseling zijn ontstaan en zou de Amsterdammer de Haarlemmer vervolgens zijn bril van het hoofd hebben geslagen.

De Haarlemmer, die in de flat woont, zou daarop, volgens de advocaat, één klap hebben uitgedeeld aan de 83-jarige man. Beiden zouden hun weg weer zijn vervolgd. Later, onduidelijk is nog wanneer, is de Amsterdammer overleden. "Mijn cliënt is enorm geschrokken toen hij daarvan hoorde", vertelt De Klerk. "Deze zaak is afgrijselijk voor alle partijen." De Amsterdammer heeft nog wel een verklaring aan de politie kunnen afleggen.

Overleden als gevolg van letsel

De Officier van Justitie beschuldigt de Haarlemmer van 'het stompen en slaan op het hoofd' van het slachtoffer. Zij stelt dat de Amsterdammer deels verlamd is geraakt door de mishandeling en dat hij door de klappen een bloeding in het hoofd heeft gekregen. Als gevolg van dat letsel zou de Amsterdammer zijn overleden. De Klerk vraagt zich af of er een directe link is tussen de mishandeling en het overlijden. Het slachtoffer zou volgens de advocaat mogelijk ook hersenschade kunnen hebben opgelopen door de hoogoplopende emoties.

Onderzoek en verhoor

De rechtbank besloot dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten. Er wordt nog onderzoek gedaan naar zijn geestelijke gezondheid. Ook wordt de kennis, waar het slachtoffer op bezoek was geweest, nog verhoord. Eind mei wordt de zaak vervolgd.