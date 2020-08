De Peiling: Mondkapjes op alle scholen verplichten?

Vandaag beginnen de Noord-Hollandse scholen weer. Leraren moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden, maar leerlingen niet. Een school in Hilversum voert als enige in de provincie een mondkapjesplicht in om verspreiding van het coronavirus te te voorkomen. Wat vind jij? Zouden meer scholen dat moeten doen?

Adobe Stock

Met zijn allen in de klas

Veel schoolgebouwen zijn niet groot genoeg voor alle leerlingen tegelijk, als zij onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Daarom is de afstandsregel op middelbare scholen voor leerlingen afgeschaft. Docenten moeten wel bij elkaar uit de buurt blijven. Basisscholen waren al sinds 8 juni volledig open. Daar hoefden leerlingen geen afstand te houden, ook niet tot leraren. Omstreden

Onomstreden is de volledige opening van de scholen niet. Vooral vanuit het voortgezet onderwijs klinkt kritiek. Dat middelbare scholieren geen mondkapjes hoeven te dragen en onderling geen afstand hoeven te houden, baart veel leraren zorgen. Volgens sommige wetenschappers zijn er steeds meer aanwijzingen dat oudere tieners het coronavirus gemakkelijk verspreiden. Mondkapjesplicht

In meerdere Europese landen geldt wel een mondkapjesplicht op scholen. Dat is ook het advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding, het 'Europese RIVM'. In onze provincie heeft alleen het Hilversums Gymnasium besloten de mondkapjes te verplichten.

Wat vind jij?

Ben jij bezorgd over opleving van het coronavirus nu de schoolvakantie voorbij is? Denk je dat er meer maatregelen nodig zijn verdere verspreiding te voorkomen en zie je iets in zo'n mondkapjesplicht op scholen? We horen het graag van je!