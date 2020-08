Mondkapjes voor leerlingen en docenten van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

HILVERSUM - In het nieuwe schooljaar gaan leerlingen van het Gemeentelijk Gynmasium in Hilversum mondkapjes dragen zodra ze de klas uit lopen. Dat zegt rector Sjoerd van den Berg tegen de Gooi en Eemlander .

"We zitten natuurlijk in een vrij oud gebouw met soms smalle gangen", legt Van den Berg uit. "In die verkeersruimtes zullen wij de leerlingen en de docenten mondkapjes laten gebruiken. Dit is echt een besluit op basis van ons type gebouw, dat vrij oud is."

De mondkapjes zijn niet de enige maatregel die de school treft. De afstand tussen de leerlingen en de docent in de klas is vergroot en er is zo min mogelijk beweging in de school, leerlingen blijven zoveel mogelijk op dezelfde afdeling. De school zet buiten een tent neer waar leerlingen naartoe kunnen, ook als het kouder wordt.

Van den Berg merkt dat docenten bezorgd zijn. "Het is heel spannend om straks weer alle leerlingen tegelijk op school te hebben. Ook ouders vinden het spannend.’’