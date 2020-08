Voorlopig geen les op Amstelveense middelbare school na onderzoek ventilatiesystemen

AMSTELVEEN - Het Hermann Wesselink College in Amstelveen schrapt tot nader order alle lessen. De uitkomst van het onderzoek naar de luchttoevoer in de lokalen is 'niet bevredigend' genoeg om de lessen op dit moment te hervatten, zegt rector Bert Kozijn tegen NH Nieuws.

Het Hermann Wesselink College heeft vorige week een technisch bureau ingeschakeld om de luchtkwaliteit in de gebouwen te onderzoeken omdat er nog veel onduidelijkheid is over de rol die de ventilatie speelt bij de mogelijke verspreiding van het coronavirus. "Ik ben rector van een school met 1.790 leerlingen, maar er kan geen raam open", vertelde Bert Kozijn eerder.

Overleg GGD

Op de website schrijft de school dat alle 'fysieke activiteiten' voor morgen zijn opgeschort en dat misschien woensdag de activiteiten worden hervat. Alles hangt af van de uitkomsten van het overleg met de GGD. "We laten ons adviseren over de te nemen stappen, van het verbeteren van de luchttoevoer tot het nemen van maatwerkaanpassingen", zegt Bert Kozijn. De rector denkt dan aan het beperkt wisselen van leerlingen in lokalen, het dragen van mondkapjes en het gedeeltelijk aanbieden van afstandsonderwijs.

De school laat verder weten dat alle eerder genomen corona-maatregelen van kracht blijven in voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Zo hoeven leerlingen bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, wel tot medewerkers. Medewerkers zelf moeten wel voldoende uit de buurt blijven van elkaar.

Kijk hier het gesprek terug dat NH Nieuws eerder had met rector Bert Kozijn.