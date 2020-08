Schiphol twee keer stilgelegd vanwege noodweer

SCHIPHOL - De afhandeling van vliegtuigen op Schiphol is vanavond tweemaal korte tijd stilgelegd vanwege het noodweer boven de luchthaven. Vliegtuigen die op weg waren naar Schiphol moesten rondjes vliegen boven Flevoland en Zuid-Holland, omdat landen niet verantwoord was. Een Boeing 737 van KLM is na meerdere naderingspogingen uitgeweken naar Groningen.