Volendam-speler Marco Tol wordt niet meer zenuwachtig van Robert Mühren

LEEUWARDEN - Marco Tol is weer helemaal terug bij FC Volendam. Nadat hij vorig seizoen onder trainer Wim Jonk zijn basisplaats kwijtraakte, vormt hij nu weer het hart van de verdediging. Titelkandidaat SC Cambuur kwam er vrijdag niet doorheen: 0-4.

Marco Tol is helemaal terug - NH Sport/Edward Dekker

"Goeie uitslag", zegt Tol rustig. "Dit wekt vertrouwen bij onszelf. Vooral de eerste helft waren we heel rustig aan de bal en kwamen we er een paar keer goed uit. Dat resulteerde in goede goals."

Tol kan in de aanloop naar het nieuwe seizoen op een basisplaats rekenen. Een plek die hij vorig jaar lopende het seizoen verspeeld. "Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb een lastig jaar gehad, maar ik heb me achter de schermen ontwikkeld. Ik ben veel rustiger geworden. Vorig jaar raakte ik nog wel eens onder de indruk als Robert Mühren (spits van SC Cambuur, red.) druk zette. Nu heb ik dat veel minder."