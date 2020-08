FC Volendam laat geen spaan heel van titelkandidaat SC Cambuur

LEEUWARDEN - FC Volendam laat in de voorbereiding zien zich dit seizoen nadrukkelijk met de titelkandidaten in de eerste divsiete kunnen meten. Na de 2-1 zege bij De Graafschap klopten de mannen van trainer Wim Jonk vrijdagavond ook SC Cambuur: 0-4.

Bij FC Volendam ontbrak de kersverse aanwinst Franco Antonucci. De middenvelder die door Feyenoord van AS Monaco is overgenomen en aan FC Volendam wordt verhuurd, meldt zich woensdag in Volendam. Jonk liet met uitzondering van de keeper het elftal dat tegen De Graafschap speelde in tact.

In de vierde minuut werden de Volendammers voor het eerst gevaarlijk: Deul schoot vanaf de rand van de zestien de bal in de handen van voormalig FC Volendam-keeper Sonny Stevens. In de tiende minuut was het wél raak toen Jari Vlak met een harde voorzet Martijn Kaars bereikte die de bal in het doel gleed: 0-1.

Goal en assist El Kadiri

Negen minuten later verdubbelde Ibrahim El Kadiri de score: stevig doordekken van Marco Tol op het middenveld bracht de kleine linksbuiten in scoringspositie en El Kadiri rondde koelbloedig af.

Tussendoor was Cambuur ook gevaarlijk geweest via een Kopbal van Jamie Jacobs die door keeper Roggeveen over werd getikt. De doelman verwerkte een gevaarlijke schuiver van Robin Maulin eveneens tot corner. Cambuur greep gaandeweg de eerste helft meer het initiatief maar werd nog slechts één keer echt gevaarlijk. Vlak voor rust probeerde Jacobs met het hoofd Robert Mühren te bereiken, maar de Volendammer in Friese dienst kon net niet bij de bal komen.

Kort na rust was Volendam dodelijk effectief. In de omschakeling bediende El Kadiri Doodeman op maat die simpel de 0-3 kon binnentikken. Cambuur zette nog wel aan, wisselde veelvuldig, maar kwam niet verder tot wat halve kansen. De grootste was voor invaller Giovanni Korte die net niet bij een voorzet van een andere invaller, Mitchel Paulissen, kon. Ook Jonk bracht de nodige wisselspelers in de ploeg. In de stand leek geen verandering meer te komen, totdat Mike Eerdhuijzen uit een corner de 0-4 binnenkopte.

FC Volendam boekte daarmee in Leeuwarden een knappe zege tegen een ploeg die eerder indruk maakte door te winnen van de eredivisclubs PEC Zwolle (2-0) en FC Emmen (2-5).

Vrijdag 21 augustus speelt FC Volendam de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint. In Westwoud komt dan eredivisionist FC Groningen op bezoek.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; B. Plat (Baly/83), Tol (James/79), Van de Ven (Eerdhuijzen/63), Murkin (Betti/63), J. Vlak (A.Plat/87), Deul, A. Plat (Ben Sallam/63); Doodeman, Kaars (El Azzouzi/63) en El Kadiri (Panka/70)

