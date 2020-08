Vader van Joes Kloppenburg loopt mee in stille tocht voor Bas: "Onbegrijpelijk en onwaarschijnlijk"

BADHOEVEDORP - Jan Kloppenburg, de vader van de in 1996 door zinloos geweld om het leven gekomen Joes, loopt vanavond mee met de stille tocht voor de doodgeschoten Bas van Wijk (24). Het afschuwelijke nieuws over Bas maakt diepe indruk op Jan en de gelijkenissen met wat er met zijn zoon is gebeurd, zijn treffend. "Weer een jongen die probeert in te grijpen wordt het slachtoffer."

Vader van Joes Kloppenburg loopt mee in stille tocht voor Bas: "Weer een jongen die probeert in te grijpen wordt het slachtoffer" - NH Nieuws

Badhoevedorper Joes Kloppenburg kwam in de zomer van 1996 om het leven tijdens een stapavond in Amsterdam. Hij zag hoe een man in elkaar werd geslagen door een paar dronken mannen en besloot te helpen. Een keuze die hij met de dood moest bekopen. De vader van Joes, Jan Kloppenburg, is aangedaan door de dood van Bas, die vorige week om het leven kwam. Vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden gestolen zou worden.

"Dat dit nu weer moet gebeuren. Weer in Badhoevedorp net als onze zoon, weer iemand die probeert in te grijpen. Dat is onbegrijpelijk, onwaarschijnlijk en niet te geloven", vertelt Jan zichtbaar geëmotioneerd aan NH Nieuws. "Wie haalt het in hemelsnaam in z'n hoofd om met een geladen pistool naar een strandje te gaan waar allerlei mensen liggen? Wij kunnen daar met ons verstand niet bij. Maar het gebeurt." Een mooie kaart Jan is onderweg naar de bloemenkiosk om een boeketje te halen voor Bas van Wijk. Hij loopt mee met de stille tocht: "Mijn vrouw heeft ook nog een mooie kaart geschreven. Die kan dat beter dan ik."

De gelijkenissen met de dood van zijn zoon Joes zijn treffend. Jan kan zich goed inbeelden hoe vreselijk en onwerkelijk deze tijd voor de vrienden en familielieden van Bas moet zijn. "Toen wij onze zoon verloren zei mijn vrouw: 'kijk! daar rijdt een bus! Waarom staat 'ie niet stil?' Je kunt je niet inbeelden dat de wereld door draait. Als zoiets je overkomt, staat de wereld stil", omschrijft Jan het gevoel dat de nabestaanden van Bas nu moeten hebben. Vanavond om 19.00 uur is de stille tocht voor Bas. NH Nieuws doet live verslag.