Handelaren in nep-merkkleding lopen voor tweede keer tegen de lamp

NOORD-HOLLAND - De FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft gister een grote partij nep-merkkleding in beslag genomen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg. Het was niet de eerste keer dat de verdachten van 22 en 35 jaar oud de fout in gingen. Vorig jaar april zijn zij al eens aangehouden, ook voor de handel is valse merkkleding.