Goecci, Naike en Armanini: twee mannen aangehouden voor handel in nep-merkkleding

NOORD-HOLLAND - De FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft gisteren een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor het handelen in nep-merkkleding. Tijdens het doorzoeken van twee opslagplaatsen in Amsterdam werden opslagboxen vol met kleding en schoenen aangetroffen.

Verder doorzocht de FIOD drie woningen in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. Hier is beslag gelegd op 32.000 euro cash geld, mobiele telefoons en administratie. De FIOD kwam de handel op het spoor dankzij tips van een recherchebureau. De politie en douane hielpen mee met de inval in de opslagboxen. Ook werden twee geldhonden en scanapparatuur ingezet.

Merkenfraude en criminele organisaties

Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Ook zou volgens het FIOD zijn aangetoond dat geld dat verdiend wordt met de handel in namaak wordt gebruikt voor de financiering van misdaad en criminele organisaties.

Alle in beslag genomen kledingstukken en schoenen worden vernietigd.