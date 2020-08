Mats Seuntjens: "In Nederland gaan jullie me ooit wel weer terug zien"

ALKMAAR - Mats Seuntjens was weer even terug in Alkmaar. De oud AZ'er speelde van 2016 tot 2019 tot de Alkmaarse club en was afgelopen zaterdag te gast tijdens de wedstrijd AZ - Lille (2-1).

Seuntjens wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met Fortuna Sittard. Maar in dit interview houdt hij zich op de vlakte op het gebied van een eventuele terugkeer in de eredivisie. "In Nederland gaan jullie me ooit wel weer terugzien. Wie weet bij AZ, dat zou wel tof zijn natuurlijk. Maar voor nu is het te voorbarig om daar op in te gaan."