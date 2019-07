Turks avontuur voor Mats Seuntjens

ALKMAAR - Mats Seuntjens vervolgt zijn carrière in Turkije bij Gençlerbirliği SK dat afgelopen seizoen naar de hoogste afdeling promoveerde. De middenvelder van AZ tekende in Ankara een contract voor twee seizoenen.

Dit maakte AZ maandagavond bekend. Over de transfersom die de Turken betalen om het nog doorlopende contract van Seuntjens af te kopen doet de Alkmaarse club geen mededelingen.

Drie jaar geleden nam AZ Seuntjens over van NAC Breda. Sindsdien speelde hij 111 officiële wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde. Afgelopen seizoen werd hij eerste spits na het wegvallen van Myron Boadu. Seuntjens maakte in die jaargang zes doelpunten in de eredivisie.

Voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon, kreeg de 27-jarige voetballer te horen dat hij niet voorkwam in de plannen van de nieuwe trainer Arne Slot.

Afgelopen seizoen kreeg Mats Seuntjens het na afloop van AZ - VVV Venlo in de mixed-zone nog verbaal aan de stok met zijn broer Ralf die bij VVV speelde. Inmiddels is ook hij vertrokken naar een andere club: De Graafschap. Bekijk hier de video van dat moment.