Wielrenster Amy Pieters kijkt terug op EK in Alkmaar: "Dit pakken ze niet meer af"

"Ik had mezelf voorgenomen dat ik in ieder geval niet anoniem wilde koersen. Wat de uitslag is, zie ik dan wel", vertelt Pieters over haar gedachtes voorafgaand aan de wedstrijd op zaterdag 10 augustus 2019.

Gevoel van moeten winnen

In de tweede van elf rondjes kwam ze in een kopgroep terecht met Lisa Klein uit Duitsland en de Italiaanse Elena Cecchini. Pieters voelde zich comfortabel, maar twijfelde ook. "Ik had het idee: ik moet dit winnen. Ik voelde gewoon die druk omdat we met zo'n sterk team aan de start stonden. Ik had nog zeven andere meiden achter me die ook konden winnen. In de voorbespreking maakten we ook alleen een plan om te winnen. En gelukkig is dat ook gelukt."

Toen het kwam op een sprint wist de Noord-Hollandse dat ze vooral naar Checcini moest kijken. "Zij is ook heel rap. Daar was ik nog wel een beetje nerveus voor. Achteraf was ik ook wel verbaasd dat het best wel een gat was."