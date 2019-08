Amy Pieters Europees kampioen bij het EK wielrennen in Alkmaar

ALKMAAR - Amy Pieters uit Zwanenburg is bij het EK wielrennen in Alkmaar Europees kampioen geworden bij de wegwedstrijd van de elite-vrouwen. De Italiaanse Elena Cecchini werd tweede, voor de Duitse Lisa Klein.

Bekijk de video van de finish. De tekst gaat verder onde de video.



Nederland heeft de titel daarmee na een jaar terug. Vorig jaar was de Italiaanse Marta Bastianelli in Glasgow de sterkste, voor Marianne Vos. In 2017 pakte Vos in het Deense Herning wel goud en daarmee loste ze Anna van der Breggen af.

Interview met Amy Pieters. De tekst gaat verder onde de video.





De wedstrijd ontbrandde al vroeg. Er ontstond een vrij grote kopgroep met veel Nederlandse rijdsters daarin. Uit die groep sprongen drie rijdsters weg die tot het eind vooruit wisten te blijven.

Amy Pieters, de Duitse Lisa Klein en en de Italiaanse Elena Cecchini namen ruim twee minuten voorsprong. Met nog zo'n twintig kilometer te gaan zette het achtervolgende peloton flink aan, onder aanvoering van onder andere Marianne Vos.

De voorsprong van de koplopers liep terug tot onder de minuut, maar negen kilometer voor de finish viel het stil, waardoor de drie koplopers weer uit konden lopen. Pieters zette op de Kanaalkade aan voor een lange sprint, die ze met ruime voorsprong won.

Eerste grote individuele prijs

Voor Pieters is de Europese titel haar eerste grote individuele prijs op de weg. Woensdag won ze op de EK, samen met Floortje Mackaij, Riejanne Markus, Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam en Koen Bouwman, al wel de gemengde ploegentijdrit (mixed team relay).

In 2014 schreef Pieters Omloop Het Nieuwsblad op haar naam en vorig jaar eindigde ze als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Op de baan behaalde Pieters meerdere successen. In maart won ze bij de WK in Pruszkow samen met Kirsten Wild nog goud op de koppelkoers.