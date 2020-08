Salim (18) reanimeerde Bas: "Ongelooflijk dat omstanders van dichtbij stonden te filmen"

AMSTERDAM - De 18-jarige Salim El Meriami heeft afgelopen zaterdag het leven van de 24-jarige Bas uit Badhoevedorp proberen te redden door hem te reanimeren. Bas werd op klaarlichte dag neergeschoten bij De Nieuwe Meer. Salim is ronduit verbaasd over de rol van vele andere omstanders. "Dat iemand daar dan ligt en dat je dan een filmpje maakt. Dat gaat er bij mij niet in."

Salim, die in 2016 Amsterdammertje van het Jaar werd, is op het moment van de schietpartij met zijn vrienden aan het zwemmen bij De Nieuwe Meer. "Een vriend rent in paniek op mij af en roept: 'Er is geschoten!'" Salim heeft een EHBO-diploma en bedenkt zich geen moment. Terwijl badgasten in paniek vluchten, rent hij naar het slachtoffer toe. Daar reanimeert hij Bas, die zwaargewond is.

Quote "Om aan vrienden te laten zien ofzo? Dat gaat er bij mij niet in" salim el mariami

Salim is alles behalve trots op zijn daad en had zijn verhaal ook liever niet verteld. Toch wil hij het kwijt, omdat hij baalt van de inactieve rol van vele omstanders. "Mensen stonden van dichtbij te filmen", vertelt hij. "Om aan vrienden te laten zien ofzo? Dat gaat er bij mij niet in." Hij hoopt dat zijn verhaal mensen aan het denken zet.

Quote "Ga hulpdiensten halen of de weg vrijmaken ofzo. Het kan echt levens kosten op deze manier" salim el meriami

Het incident heeft een grote indruk op hem gemaakt, net als op vele andere badgasten die zaterdag aanwezig waren. Een vader, moeder en twee kinderen komen bloemen leggen op de plaats van de schietpartij. De tranen stromen over hun wangen. "We waren aanwezig zaterdag", vertellen ze. "Het was heel heftig. Ouders renden hierheen om hun kinderen weg te halen. Er was veel paniek." Ze zijn enorm geschrokken en hun kinderen zijn bang om te zwemmen. "Zelf heb ik er ook geen behoefte meer aan. Het is wel jammer dat de kinderen bang moeten zijn voor dit soort dingen", aldus de vader. Familie van Bas is Salim dankbaar De familie van Bas heeft Salim bedankt voor zijn hulp. Hij waardeert dat, maar vind het onnodig. "Je moet er voor elkaar zijn. Je bent niet alleen op de wereld", sluit hij af.