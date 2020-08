Halsema: "Bas heeft hoogste prijs betaald voor zijn moed"

BADHOEVEDORP - Alles wijst erop dat Bas van Wijk, de 24-jarige man die afgelopen zaterdag werd doodgeschoten bij een populaire zwemplek bij De Nieuwe Meer, een onschuldig slachtoffer is. Dat zegt burgemeester Halsema vandaag in een reactie.

"Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van Bas van Wijk. Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed."

"Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt." Halsema zegt dat er slachtofferhulp is geregeld voor de vrienden van Bas die zaterdag getuige waren van een schietpartij.

Doodgeschoten

Het lijkt erop dat Bas van Wijk slachtoffer is geworden van zinloos geweld. In verschillende Facebookgroepen wordt gedeeld dat de Badhoevedorper een ruzie om een horloge probeerde te sussen en daarbij werd neergeschoten. De dader is nog altijd voortvluchtig.

Volgens de burgemeester heeft het onderzoek van de politie de hoogste prioriteit en wil de gemeente samen met de initiatiefnemers denken over een passende herdenking voor Bas van Wijk. Bij de gemeente Amsterdam is een verzoek ingediend om aankomende zondag te demonstreren op de Dam.