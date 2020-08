Ooggetuige Gerry diep onder de indruk na dodelijke schietpartij bij Nieuwe Meer

AMSTERDAM - Gerry Holland uit Nieuw-Vennep was afgelopen zaterdag van de zon aan het genieten op een boot bij recreatieplas Nieuwe Meer. Na drie harde, doffe klappen werd voor hem duidelijk dat er geschoten werd. "Wij waren er tweehonderd meter vandaan. We waren er heel dichtbij, het is niet uit te leggen."

"Op een gegeven moment horen we drie klappen. Vuurwerk misschien bommetjes of zo. We hoorden mensen gillen, rennen", vertelt hij. Even later hadden Gerry en zijn vrienden door dat er iemand werd beschoten. Daarop sprong een kennis van Gerry het water in om reanimatie te verrichten.

"Hij was echt de enige die kon reanimeren. Hij had zoiets van: 'ik voel me verplicht, ik ga hem reanimeren'."