Vrijdag stille tocht voor doodgeschoten Badhoevedorper Bas van Wijk: #allesisvoorbassie

BADHOEVEDORP - De afgelopen zaterdag in Amsterdam doodgeschoten Badhoevedorper Bas van Wijk (24) zal aanstaande vrijdag tijdens een stille tocht in zijn woonplaats door vrienden en familie worden herdacht.

De tocht begint om 19.00 uur bij voetbalvereniging Pancratius. "Daar voetbalde Bas", zegt Belinda Kreugel, die door Bas' familie is gevraagd de organisatie rond de tocht op zich te nemen. "Dan gaan we via de Egelantierstraat waar hij heeft gewoond, richting de kerk aan de Burgemeester Amersfoordtlaan tegenover de Oranje Nassau School."

#allesisvoorbassie

In die kerk ligt Bas dan opgebaard, en kunnen vrienden en familie hem een laatste groet brengen. "Ik heb T-shirts laten drukken met voorop 'onze held' en achterop de hashtag #allesisvoorbassie en ik heb rozen besteld", vertelt Belinda. "Want ik wil dat er vrijdag bij de kerk een gigantische berg rozen ligt." Witte kaarsen maken het herdenkingsmoment compleet.

Hoewel een condoleanceregister niet coronaproof is, heeft de organisatie ook daar inmiddels toestemming voor gekregen. "Er liggen handschoentjes, en ze mogen de pen pas aanraken als ze hun handen hebben ontsmet."

Horloge

De 24-jarige Bas van Wijk werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een steiger bij een drukbezochte zwemplek aan de Nieuwe Meer, een meertje in het zuidwesten van de gemeente Amsterdam. Naar verluidt protesteerde Bas toen iemand het dure horloge van een van zijn vrienden opeiste, en werd daarop drie keer keer beschoten, al houdt de politie vooralsnog ook andere scenario's open. Hij overleed kort daarna.

Eerder vandaag liet ook Femke Halsema weten dat alles erop wijst dat Van Wijk 'een onschuldig slachtoffer is'. "Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt", zei de burgemeester, om er aan toe te voegen dat Bas' vrienden die getuige zijn geweest van de schietpartij slachtofferhulp krijgen aangeboden.