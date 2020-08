Jong Ajax maanden zonder Anass Salah-Eddine

AMSTERDAM - Jong Ajax moet het lange tijd doen zonder Anass Salah-Eddine. De 18-jarige linksachter (links op de foto) heeft een gebroken kuitbeen en gescheurde enkelbanden opgelopen. Dat gebeurde begin deze maand in het eerste oefenduel van Jong Ajax in de voorbereiding tegen Almere City.

Salah-Eddine maakte twee jaar geleden de overstap van AZ naar De Toekomst. Eerder speelde de Amsterdammer voor Blauw-Wit, Pancratius en AFC. Begin dit jaar maakte hij zijn debuut voor Jong Ajax in duel met Jong PSV. Tot nu toe was dat zijn enige wedstrijd voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. In 2019 werd Salah-Eddine Europees kampioen met Nederland onder 17.

Het contract van de vleugelverdediger loopt in Amsterdam nog tot en met de zomer van 2021.