Jong Ajax in oefenduel niet opgewassen tegen Almere City

ALMERE - Jong Ajax heeft de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen niet in wist weten om te zetten. De ploeg van trainer Mitchel van der Gaag ging met 2-0 onderuit bij Almere City.

Jong Ajax, dat aantrad met onder meer Sontje Hansen en de gebroeders Timber in de ploeg, keek in de rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Mees Kaandorp zette de ploeg uit Almere na ruim twintig minuten op voorsprong, door een voorzet van Jearl Margaritha af te ronden. Jelle Goselink profiteerde vervolgens in de blessuretijd van balverlies van Ajax op het middenveld en hij zette daarmee de stand op 2-0, wat uiteindelijk ook de eindstand bleek.