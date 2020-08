'Driekwart van de Noord-Hollandse schapen staat in de brandende zon', PvdD wil actie

NOORD-HOLLAND - Niet alleen mensen zuchten onder de zinderende hittegolf deze week. Ook dieren - al dan niet met vacht - hebben last van de warmte. Uit een steekproef van Wakker Dier blijkt dat driekwart van de schapen in de provincie het ook nog eens moet doen zonder enige vorm van bescherming tegen de zon. Dat komt neer op bijna 100.000 schapen. De Partij voor de Dieren wil actie.

"Veel koeien, geiten en paarden staan onbeschermd tegen extreem weer in kale weilanden", vertelt Statenlid Ines Kostic. "Dit is in strijd met de Wet dieren, die voorschrijft dat dieren, als die niet in stallen worden gehouden, bescherming moet worden geboden tegen extreem weer, als hitte en hevige neerslag."

Stress

Volgens Kostic krijgen schapen al hittestress als de buitenlucht boven de 23 graden komt. Ze eist dan ook onmiddellijk actie vanuit de provincie: "Experts noemen vooral schaduw en voldoende water als belangrijke maatregelen om hittestress tegen te gaan. Het treffen van maatregelen is des te urgenter nu de zomers warmer worden. We zouden eigenlijk dieren pas in een weiland mogen zetten als die bescherming wél geboden wordt. Laten we het eens omdraaien", oppert ze.