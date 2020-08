Coronaregels op Volendamse feestboot 'volstrekt genegeerd': dikke boete voor eigenaar

Nadat de gemeente meerdere meldingen had binnengekregen over een feest aan boord van een boot, gingen boa's poolshoogte nemen. Zij constateerden dat de feestvierders geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden, waarop ze de eigenaar van het schip opdroegen per direct de stekker uit het feest te trekken.

Bovendien kreeg de eigenaar een boete van 4.350 euro opgelegd, schrijft de gemeente Volendam op Facebook. De gemeente beraadt zich op eventuele aanvullende stappen, zoals een dwangsom voor eventuele toekomstige overtredingen.

Corona-riskante feestjes

Volgens de gemeente doen de meeste ondernemers in Edam en Volendam er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Partijen die hun inzet ondergraven door, willens en wetens, 'corona-riskante' feestjes te houden, kunnen erop rekenen dat de gemeente handhaaft in samenwerking met de politie.

De Heen en Weer wordt regelmatig gebruikt door gezelschappen die een arrangement bij Experience Volendam hebben geboekt. Dat was volgens een woordvoerder van dat bedrijf gisteravond niet het geval. "Je moet bij de eigenaar van de boot zijn."

Partyboten weren

De eigenaar van de boot is momenteel niet bereikbaar voor commentaar, maar als een verrassing kan het strenge optreden van de gemeente niet zijn gekomen. Gisteren zei burgemeester Lieke Sievers dat de regels voor kroegen worden aangescherpt en dat partyboten worden geweerd.

Bekijk hieronder het item van gisteren, met daarin de volledige reactie van burgemeester Sievers.