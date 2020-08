Extra maatregelen tegen corona in kroegen Edam en Volendam

Ondanks dat het op dit moment goed gaat in de cafés en restaurants, maakte burgemeester Lieke Sievers samen met de horeca van de gemeente Edam-Volendam de nieuwe maatregelen bekend.

Die extra maatregelen zijn nodig om de situatie zoals die nu is te houden. "We willen voorkomen dat we straks naar elkaar zitten te kijken en dat we toch weer een uitbraak hebben", licht de burgemeester toe. "Met de extra teststraat en de afspraken die we net hebben gemaakt, kunnen we voorkomen dat het weer fout zal gaan."

Kermis

Vooral in de periode van de afgelaste kermis in Volendam worden de extra maatregelen genomen. Zo komt er van af 17 augustus een corona teststraat in Volendam en worden party- boten en bussen geweerd.

"Het is een bekend fenomeen dat er al maanden van tevoren bussen zijn gereserveerd door mensen om hier te komen kermis vieren. Dat de kermis niet doorgaat, betekent het niet automatisch dat die bussen gecanceld zijn", zegt Sievers tegen NH Nieuws. "We willen niet dat mensen hier alsnog een feestje gaan vieren."

Gele en rode kaarten

Ook word er strenger gelet op kroegen die toch de regels over treden. "We gaan werken met gele en rode kaarten", zegt de burgemeester. Een gele kaart staat voor een waarschuwing, bij een rode kaart moet de horecagelegenheid twee weken dicht.

Ondertussen profiteren de kroegen volop van de vakantie en het mooie weer. Ondanks dat er minder toeristen zijn dan normaal zijn ze het toch eens met de getroffen maatregelen."Als er tachtig bussen komen, schieten wij daar natuurlijk niets mee op", zegt Danny van Noorden van Koninklijke Horeca Edam-Volendam. "Normaal zijn we natuurlijk hartstikke blij dat ze komen, maar er is hier nu niets te doen. Het is zoals het is nu."