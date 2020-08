Andijker hulporganisatie schiet te hulp na verwoestende explosie in Beiroet

BEIROET/ANDIJK - Bij de enorme explosie dinsdag in de Libanese hoofdstad Beiroet is ook het kantoor van de Andijker hulporganisatie Dorcas zwaar beschadigd. "De mensen zijn hier alles kwijtgeraakt", vertelt de lokale medewerker Jean.

"Het is heel schokkend, wat daar allemaal gebeurd is", vertelt een aangeslagen Siebrand Wierda, woordvoerder van Dorcas. "De mensen waren compleet van slag. Sommigen dachten zelfs in eerste instantie dat er een nieuwe oorlog was uitgebroken." Het landenkantoor van Dorcas staat in de Libanese hoofdstad Beiroet, op een paar kilometer van waar de explosie plaatsvond. Het kantoor liep grote schade op, waaronder alle ruiten die in puin lagen. De lokale medewerkers schoten de volgende dag direct te hulp. Per uur contact "Ik heb diep respect voor de twintig medewerkers die daar werken", aldus Wierda. "Zij zijn heel snel en heel professioneel aan het werk gegaan. Er is direct noodhulp verleend aan de lokale bevolking." Wierda vertelt aan WEEFF dat hij bijna elk uur contact heeft met de medewerkers in Beiroet. Niemand van hen raakte gewond, en ook hun families bleven ongedeerd. Wel kennen zij mensen die gewond zijn geraakt, of familie hebben die door de explosie dakloos raakten. Bekijk hieronder de beelden die hulporganisatie Dorcas maakte van hun kantoor na de explosie in de haven van Beiroet. De tekst gaat verder onder de video.

De lokale medewerkers zijn enorm geschrokken van de explosie in de haven en de schade die dat veroorzaakt heeft. Ook bij Jean, werkzaam op het landenkantoor in Beiroet, zat de schrik er flink in. "Afgelopen dinsdagmiddag verliet ik gehaast het kantoor, terwijl ik het met mijn collega Isabelle nog had over het programma van de volgende dag. Toen ik met de auto op de hoofdweg reed, zag ik vol verbazing de grote paddenstoelwolk. In eerste instantie dacht ik dat het een natuurramp was, maar toen ik het nieuws bekeek, begreep ik dat het om een explosie ging."

Quote "Er is niets meer over van onze prachtige gebouwen. We zijn onze stad en hoop verloren" Medewerker Jean van Dorcas in Beiroet

Hij besloot met twee collega's naar Achrafiye te gaan, een gebied dicht bij de plaats van de explosie. Wat hij daar zag is volgens Jean niet te beschrijven. "In plaats van sterke mensen die altijd lachen, ondanks alle dagelijkse uitdagingen, zag ik alleen maar droevige gezichten." "Naast de uitdagingen die er al waren, zoals hyperinflatie, corona en de economische gevolgen daarvan, zijn de mensen hier ook nog eens alles kwijtgeraakt. Er is niets meer over van onze prachtige gebouwen, oude straten en gezellige cafés. We zijn onze stad verloren en we zijn onze hoop verloren." Extra noodhulp na explosie Na de explosie van dinsdag richtte Dorcas zich op de noodhulp voor deze mensen. Zo zorgen zijn volgens woordvoerder Wierda voor voedselvoorzieningen, hulp bij de reparatie van hun huisvestingen, en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. "Dit doen we nog steeds voor de allerarmsten en meest kwetsbare groep in Libanon", vertelt de woordvoerder. "Op dit vlak werken we samen met het Rode Kruis, en daarnaast werken we sinds vrijdag samen met vijf andere hulporganisaties. Zo slaan we samen de handen ineen." Om de kosten te kunnen dekken voor de noodhulp en steun te bieden aan de bevolking van Libanon heeft Dorcas een doneeractie opgezet. Werkzaamheden Dorcas De hulporganisatie zet zich sinds 2016 in Libanon in voor de armste lokale bevolking. Dit doen zij door trainingen te geven en gesprekken te organiseren tussen Libanezen en Syriërs, zodat zij elkaar beter leren verdragen. Ouders van getraumatiseerde kinderen krijgen therapie en trainingen, zodat hun kinderen nieuwe hoop krijgen. Syrische vrouwen worden in Libanon getraind en gemotiveerd om een eigen inkomen te verdienen. En Dorcas geeft geld aan gezinnen in broodnood. Vluchtelingenkinderen krijgen maaltijden op scholen, wat voor hen een extra stimulans moet geven om naar school te gaan.