Hulporganisatie Dorcas getroffen door explosie in Beiroet: "Ik heb me nog nooit zo gevoeld"

BEIROET/ANDIJK - Het lokale kantoor van de Andijker hulporganisatie Dorcas is door de verwoestende explosie in Beiroet flink beschadigd. Niemand van de lokale medewerkers raakte gewond. Ondertussen wordt er hard gewerkt om zo snel mogelijk noodopvang te realiseren.

Het kantoor ligt op ongeveer zes kilometer van de plek van de explosie, maar de schade liegt er niet om. Veel apparatuur is ook verwoest, waardoor werken moeilijk is gemaakt. Op het kantoor in Beiroet werken ongeveer twintig medewerkers. Sommigen van hen waren daar tijdens de explosie, waaronder de landendirecteur, maar bleven ongedeerd.

Vanuit Beiroet reageert medewerker Vanessa die de explosie van dichtbij meemaakte. "Ik heb me nog nooit zo gevoeld als gister, na wat er met mijn mooie Beiroet is gebeurd. Ik zal deze dag nooit vergeten, want het is voor altijd in mijn hart gegraveerd." Vanessa vertelt vertelt verder dat haar geliefden veilig zijn, maar dat zij maar blijft denken aan de betrokken brandweermannen en de mensen die nog op zoek zijn naar hun dierbaren. “Mijn hart gaat uit naar iedereen die een geliefde heeft verloren."

Dorcas heeft al langer projecten lopen in Libanon. Vooral ook omdat er veel Syriërs vanwege de oorlog naar het land zijn gevlucht. Projecten in de gemeenschapscentra in Batroun en Aley zijn niet geraakt, ook de deelnemers zijn ongedeerd.

Noodhulp opstarten

"Er wordt nu druk overlegd hoe we daar noodhulp kunnen verlenen. Daar zijn we heel druk mee. Hopelijk hebben we morgen meer duidelijkheid over wat we kunnen doen, en hoe de situatie daar is."