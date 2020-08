Burgemeester roept Weespers op coronaregels na te leven: "Corona is niet met vakantie"

De laatste week stijgt landelijk gezien het aantal coronabesmettingen weer en dat is ook in 't Gooi het geval.

De stijging komt vooral doordat meer mensen nonchalant omgaan met de coronaregels. "Je ziet in toenemende mate dat het heel moeilijk is voor heel veel van ons om de anderhalve meter afstand te bewaren. Ook ik moet er voortdurend alert op zijn. En toch is het blijven voldoen aan de gestelde regels van grote betekenis. Niemand is er mee gediend als er straks weer sprake is van een lockdown", vertelt de burgemeester.

Regels naleven

De burgemeester roept Weespers op om de regels te blijven naleven. "De noodverordening is nog steeds van kracht. Daarom nogmaals: heb je klachten: blijf thuis en laat je testen."