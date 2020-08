CDA stelt kamervragen over gevaar zonnepanelen bij grote brand

Het opruimen van deze scherven neemt veel tijd en mankracht in beslag. In Moerbeek worden de glasscherven opgeruimd door werknemers van het getroffen bollenbedrijf Wit Flowerbulbs en saneringsbedrijf Boy Limmen. Het besmette gras wordt gemaaid en gezogen. Het zijn kosten waar verzekeringsbedrijven nog geen regeling voor hebben.

De stukjes glas van de zonnepanelen liggen in het land van onder meer melkveehouder Jan Swager: "De schade is enorm. We zijn wel drie keer door het land gegaan en nog vonden we nieuwe stukjes glas. Het gaat om tientallen hectares gras- en landbouwgrond van nog zo'n zeven collegaboeren."

"Kijk, met asbest is alles wettelijk geregeld," gaat Swager verder. "Maar hiervoor is nog niemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt. We zijn proefkonijn in allerlei procedures. Ook na het opruimen van de glasscherven is er geen garantie dat alles weg is. Zolang er geen protocol is, blijft het alsnog de verantwoordelijkheid van de boer. Die stukjes glas moeten echt weg, want als de koeien ervan eten krijgen ze maagbloedingen."